الـ CNN : عدم العثور على أي أسلحة أو عناصر مثيرة للشك  في الشفاء

على الرغم من التأكيدات الإسرائيلية على وجود أسلحة داخل مستشفى الشفاء في وسط قطاع غزة، يشير تحليل مستقل من مصادر موثوقة إلى عدم العثور على أي أسلحة أو عناصر مثيرة للشك داخل المستشفى حتى اللحظة.

أجرت شبكة CNN تحليلاً لفيديو يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه نقل أسلحة إلى داخل المستشفى، وقد خلص التحليل إلى وجود تناقض واضح بين الفيديو الأول الذي نشره جيش الاحتلال حول مستشفى الشفاء والفيديو اللاحق الذي صورته وسائل إعلام أجنبية خلال زياراتها للمبنى.

في الفيديو الذي نشرته جيش الاحتلال في 15 نوفمبر، ظهرت أسلحة قيل إنها لحماس تم العثور عليها في المستشفى.

ومقارنةً بالفيديوهات التي صورتها وسائل الإعلام الأجنبية، يبدو أن هناك تفاوتًا في عدد الأسلحة المظهرة، مما يشير إلى إمكانية نقل أو وضع الجيش الإسرائيلي للأسلحة هناك قبل وصول فرق الأخبار العالمية.

وقد قامت CNN بمقارنة لقطات نشرها جيش الاحتلال على الإنترنت مع لقطات قناة Fox News، والتي حصلت على حق الوصول إلى الموقع بعد اقتحام المستشفى.

وفي فيديو قام بتصويره مراسل Fox News تري ينجست، ظهرت حقيبة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل المستشفى، مع ظهور بندقيتي AK-47 فوقها.

وهذا يتعارض مع مقطع الفيديو السابق الذي نشره جيش الاحتلال والذي أظهر بندقية واحدة فقط من طراز AK-47.

وبحسب CNN، “غير واضح من أين جاءت السلاح الثاني” من طراز AK-47 ولماذا لم يظهر في الفيديو السابق للجيش الإسرائيلي.

ونشر جيش الاحتلال أيضا صورة على الإنترنت للأسلحة التي قال إنها تم العثور عليها في مستشفى الشفاء.

وتشير معلومات الصورة إلى أنها التقطت في الساعة 17:35، مما يشير إلى أنها التقطت بعد جولة جيش الاحتلال في موقع التصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن من المؤكد أنها التقطت قبل وصول طاقم Fox News إلى المكان.

وفقًا لتقرير CNN، “من الممكن نقل الأسلحة من مكان آخر قبل وصول فرق الأخبار، ولكن هذا لا يفسر ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة مقارنة بالفيديو الأصلي للجيش الإسرائيلي”.

يجدر بالذكر أن شبكة BBC حصلت على حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، أي في 16 نوفمبر، وخلال تصويرها كانت هناك لا تزال بندقيتان AK-47 مرئيتان فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.



وكالات



