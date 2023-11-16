قرابة 4 ملايين مركبة منذ بداية العام.. الصين تتصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم

تجاوزت صادرات الصين من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون مركبة، ما جعلها تقترب من تصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم.

وبلغ حجم صادرات الصين من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

وسجل حجم الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 59.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية: إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم في العام الجاري.

وأضاف وانغ: إن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.

وأوضح أن قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية بلغت 1.56 مليار دولار فقط في عام 2001، بحصة عالمية بلغت 0.65 بالمئة، بينما اقترب هذا الرقم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.