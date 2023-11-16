المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدداً من المواقع الإسرائيلية وتجمعات الجنود

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمّعات متعدّدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرج "راميم" ومحيط ثكنة هونين، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أيضاً أن مجاهديها استهدفوا، ثكنة "يفتاح" وموقع "المالكية" بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى وقوع إصابات فيهما. أمّا موقع "العبّاد" الإسرائيلي، فقد أكدت المقاومة أنها استهدفته بالصواريخ ‏الموجّهة، وأصابت التجهيزات الفنية فيه.

وتعرّض موقعي رويسات العلم وبياض بليدا الإسرائيلين لنيران مباشرة من لبنان، وأضاف أنّه تمّ استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي مرتين اليوم.

وفي وقت سابق نفّذت المقاومة الإسلامية 10 عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعاته على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وكانت المقاومة قد أعلنت استهداف مواقع الاحتلال: المرج، أثناء قيام الاحتلال بأعمال الصيانة، راميا، جل العلّام، "حانيتا - تبوزينا"، ونقطة ‏الجرداح.

إضافة إلى استهدافها تموضعات وكمائن الاحتلال في خلة وردة، بصورة مباشرة. كذلك استهدفت تجمّعاً لأفراد الاحتلال وآلياته قرب موقع المطلة، بالأسلحة الملائمة.

وعلّق، العقيد في احتياط الاحتلال الإسرائيلي، كوبي ميروم، على التصعيد عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووصفها بـ "حرب استنزاف شديدة بوتيرة عالية مع وقوع العديد من الحوادث كل يوم".

