تدمير مقرات ومستودعات ومنصات إطلاق طائرات مسيرة للإرهابيين بريف إدلب

19-11-2023

تدمير مقرات ومستودعات ومنصات إطلاق طائرات مسيرة للإرهابيين بريف إدلب

دمرت وحدات من قواتنا المسلحة مقرات ومستودعات ومنصات إطلاق طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي إدلب الجنوبي والشمالي الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم: “في إطار مهامها الوطنية ورداً على الاعتداءات المستمرة التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب، بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية عدة عمليات نوعية استهدفت من خلالها مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومستودعات ذخائرهم وآلياتهم ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة في ريفي إدلب الجنوبي والشمالي الغربي، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين”.

وعرف من الإرهابيين القتلى والمنتمين إلى ما يسمى “الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام” عبد الودود أبو ريحان السوري، أبو كاظم شيبان، رجا إسماعيل، فيصل أبو مهند إسماعيل، أبو عمر الريشاوي، محمود أبو منهل تلمنس، أبو سعيد رضوان الكلاوي، عبد الله أبو ريغال التركستاني.

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