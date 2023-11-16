"دفنا 50 جنديا في يومين".. مدير مقبرة عسكرية يكشف هول الخسائر في صفوف  الاحتلال

19-11-2023

"دفنا 50 جنديا في يومين".. مدير مقبرة عسكرية يكشف هول الخسائر في صفوف  الاحتلال

كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود  الاحتلال جيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة حيث تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.

وقال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك ، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيل منذ السابع من أكتوبر.

 

 

المصدر: RT

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