أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والأربعين

19-11-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والأربعين

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 أطفال خدج من أصل 36 في مجمع الشفاء الطبي في غزة وفريق من منظمة الصحة العالمية سيتجه للمجمع لإخراج المتبقين.

– الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 44

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قضوا على 6 جنود للاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر في منطقة جحر الديك في غزة بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: اشتبك مقاتلونا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة وأوقعوا بها خسائر كبيرة، كما استهدفوا آلية عسكرية للعدو بقذيفة “التاندوم” بمنطقة الصفطاوي

– الصحة العالمية: مشفى الشفاء في غزة تحول لمنطقة موت بسبب القصف الإسرائيلي

– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وخان يونس وسط قطاع غزة وجنوبه.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بمقتل جنديين للاحتلال وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قرب مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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