“بينيت” يهدد الأردن بالعطش

هدد رئيس حكومة الكيان السابق، “نفتالي بينيت”، الأردن بالعطش، بعد تصريحات وزير خارجيتها بخصوص اتفاقية تبادل المياه والطاقة بين عمان و”تل أبيب”.

وقال “بينيت” بحسب وسائل الإعلام، “إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم”، مشيراً إلى أن الأردن هو من قام بالترويج لهذه الاتفاقية.

وأضاف “بينيت” أن كيان الاحتلال، لديه ما يحتاجه من مصادر طاقة، لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه.

وتابع “بينيت” أن الاحتلال بادر “كجيران طيبين”، إلى تحلية مياه البحر، وتدفق المياه المحلاة إلى نهر الأردن، للسماح للأردن بضخ المزيد من المياه، وأنه فعل ذلك “لمساعدة جيرانه”.

وصرّح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قبل أيام، وفق وسائل الإعلام، أن القادم في فلسطين ما زال أسوأ، مؤكداً أن حكومة العدو تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولم تترك قانوناً دولياً إلا وخرقته.

وأشار “الصفدي” إلى أن معاهدات السلام، ستصبح “وثائق يجمعها الغبار”، في ظل الجرائم التي يرتكبها العدو في غزة، وأن الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة، مع الاحتلال.

وحذّر “الصفدي” من تبعات ما ترتكبه “إسرائيل”، من جرائم في غزة، لافتاً إلى أن ما تقوم به “تل أبيب”، في الضفة الغربية، سيدفع إلى تفجر الأوضاع هناك.

ونوه “الصفدي”، إلى أنّ “حماس”، لم توجد الصراع، بل الصراع هو الذي أوجدها، وأوضح أنها انطلقت في بيئة من القهر والحرمان، وانتهاك الحقوق، واستباحة الكرامة واستمرار الاحتلال.

يذكر أنّ أول علاقات دبلوماسية بين الأردن وكيان الاحتلال، كانت منذ عام 1994، عندما وقعت معاهدة السلام بين الأردن، والعدو الصهيوني.