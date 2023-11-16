بسبب تصريحات ماسك.. والت ديزني و آبل توقفان إعلاناتهما في “X”

قررت شركة “والت ديزني”، وشركتا “IBM” و “Apple”، تعليق إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي “X” بعد تصريحات لمالكها “إيلون ماسك” بشأن اليهود، بحسب ما أفادت به مجلة “Hollywood Reporter”.

وذكرت المجلة، أن “ماسك” سبق أن تعرض لانتقادات بسبب تعليقه على منشور أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، الذي كتب أن “الأوساط اليهودية تروّج لنفس الكراهية تجاه الأشخاص البيض التي تطالب بإيقافها تجاه اليهود أنفسهم”.

وأعرب “ماسك” عن موافقته على هذا التصريح، كما أعلن أنه “سيتم حظر أي مستخدم لشبكته الاجتماعية X، إذا قام علناً بدعم الإبادة الجماعية لأي مجموعة عرقية”.

ووفقاً للمجلة، تعتبر شركتا Disney و Apple من بين أكبر أصحاب الإعلانات على شبكة “X” الاجتماعية، ويشكّل رفضهما التعاون “قلقاً خاصاً لإدارة X”، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من Disney بشأن تعليق الإعلانات.

يُذكر أن شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات “IBM” أعلنت في وقتٍ سابق تعليق إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية”X”، وحدث هذا بعد عرض إعلانات الشركة بجوار منشورات مؤيدة للنازية، بحسب قولها.

