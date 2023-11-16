طبيب أردوغان الخاص السابق يسخر منه: 15 سفينة يومياً تذهب إلى إسرائيل

سخر طبيب الرئيس التركي الخاص السابق، من رئيسه من خلال تغريدة على موقع “إكس” بعد تصريحات الأخير حول قرب رحيل”إسرائيل”

وكان غرد الرئيس التركي على موقع إكس قائلاً: لقد دنا أجلك يا “إسرائيل”، أنت راحلة” ما أثار الاف ردود الفعل ساخرة، على الموقع.

وكتب الدكتور توران في تغريدته “قال أردوغان يوم أمس: لقد دنا أجلك يا “إسرائيل”، أنت راحلة…الاستخبارات تذهب من كوريجيك والمياه تذهب من ماناوغات والنفط يذهب من جيهان والحديد يذهب من مرسين والإسمنت يذهب من إزميت والخضار والفواكه تذهب من أنطاليا”.

وأكمل طبيب “الخليفة” الخاص “باختصار هناك خمس عشرة سفينة تذهب يومياً من تركيا…ما الذي تقصده بالضبط بكلمة راحلة؟”

وأرسلت تركيا منذ بداية العداون الصهيوني على غزة في 7 تشرين الأول الماضي ما يزيد عن 214 شحنة مساعدات عبر البحر في الوقت الذي يقوم به الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الغزاويين.

يذكر أن “أردوغان” لم يتوقف عن التصريح باقتراب تلقي الكيان خيبة كبيرة جراء الجرائم التي يرتكبها في غزة لكنه لم يقم بقطع العلاقات مع “إسرائيل” لا السياسية ولا التجارية ولا غيرها، بل على العكس.