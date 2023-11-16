ارتفاع الذهب محلياً 9 آلاف ليرة

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 9 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 779 ألف ليرة وسعر شراء 778 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 667714 ليرة وسعر شراء 666714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و 850 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و550 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة التزامهم وتقيدهم بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوي على الأرقام 0112248005 و 0112230766.