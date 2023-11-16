عملية طوفان الأقصى في يومها 43.. أبرز التطورات

18-11-2023

عملية طوفان الأقصى في يومها 43.. أبرز التطورات


- مديرة "يونيسف": النزاع في غزة فريد من نوعه

- مجزرة جديدة في قصف مدفعي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة

- صندوق النقد الدولي: الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها

-"يديعوت آحرونوت": إسرائيل رفضت صفقة تبادل مع "حماس" بصيغة "50 مقابل 50"

- طائرة روسية تنقل مساعدات إنسانية دورية لسكان قطاع غزة من غروزني إلى مصر

- "حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

- وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات إلى رفح

- مجلة: "والت ديزني" توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

- "وفا": ارتقاء 26 شخصا أغلبهم أطفال بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة

- مجموعة جديدة من المواطنين الروس تتوجه من قطاع غزة إلى القاهرة

- وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية 

- هيرش: نتنياهو يرفض صفقة رهائن مع "حماس" وافقت عليها واشنطن

- الخارجية الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة آلاف المحاصرين في مشفى "الشفاء"

- وكالة: قتلى ومصابون جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة "فتح" شمال الضفة الغربية 

- عودة جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 7 آليات عسكرية للعدو الإسرائيلي في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: وصول جثامين 63 شهيداً إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر اليوم.

– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء بقصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء في حي الصبرة بمدينة غزة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي العشوائي على منازل الفلسطينيين

– استشهاد 26 فلسطينياً جلهم أطفال بقصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس

– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً وعدد كبير من المصابين جلهم أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء و10 جرحى بحالات خطرة وحروق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً جنوب قطاع غزة.

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