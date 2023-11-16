عملية طوفان الأقصى في يومها 43.. أبرز التطورات
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-"يديعوت آحرونوت": إسرائيل رفضت صفقة تبادل مع "حماس" بصيغة "50 مقابل 50"
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- "حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية
- وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات إلى رفح
- مجلة: "والت ديزني" توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود
- "وفا": ارتقاء 26 شخصا أغلبهم أطفال بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة
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- وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية
- هيرش: نتنياهو يرفض صفقة رهائن مع "حماس" وافقت عليها واشنطن
- الخارجية الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة آلاف المحاصرين في مشفى "الشفاء"
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- عودة جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف 7 آليات عسكرية للعدو الإسرائيلي في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: وصول جثامين 63 شهيداً إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر اليوم.
– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.
– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء بقصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء في حي الصبرة بمدينة غزة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي العشوائي على منازل الفلسطينيين
– استشهاد 26 فلسطينياً جلهم أطفال بقصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس
– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً وعدد كبير من المصابين جلهم أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء و10 جرحى بحالات خطرة وحروق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً جنوب قطاع غزة.
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