استشهاد 26 فلسطينياً في مدينة خان يونس

استشهد 26 فلسطينياً جلهم أطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة جراء قصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات متتالية على شقق سكنية في خان يونس، ما أدى لارتقاء 26 شهيداً أغلبهم أطفال وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال غارات كثيفة على محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المنطقة الشرقية, كما قصف مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين, إضافة إلى استهدافه منزلاً شرق رفح ما أدى لاستشهاد عدد 11 فلسطينياً.