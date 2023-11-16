18-11-2023
استشهاد 26 فلسطينياً في مدينة خان يونس
استشهد 26 فلسطينياً جلهم أطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة جراء قصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات متتالية على شقق سكنية في خان يونس، ما أدى لارتقاء 26 شهيداً أغلبهم أطفال وإصابة العشرات.
وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال غارات كثيفة على محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على المنطقة الشرقية, كما قصف مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين, إضافة إلى استهدافه منزلاً شرق رفح ما أدى لاستشهاد عدد 11 فلسطينياً.
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