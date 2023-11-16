المقاومة اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية عن إسقاط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض جو قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة الوطنية في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة تم إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع “هيرميز 450″، وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مقاتلونا فجر اليوم، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل”.

من جهة ثانية شن طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية غارة على حي المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى أضرار مادية ونشوب حريق في أحد المنازل دون وقوع إصابات بين المدنيين، كما استهدف العدو الإسرائيلي فجر اليوم عمق منطقة النبطية، حيث أطلقت مسيرة معادية صاروخين باتجاه معمل لأشغال الألومينيوم الواقع على طريق تول الكفور النبطية، ما أدى إلى احتراقه بكامل معداته.

وعملت فرق من الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت في المعمل.