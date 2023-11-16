العدل الدولية تحدد سبعة مطالب من دمشق

أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس قرارًا يطالب سوريا باتخاذ إجراءات فورية لوقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين، في أول قرار للمحكمة في غياب فريق الدفاع السوري.

جاء هذا القرار في سياق دعوى تقدمت بها كندا وهولندا ضد الحكومة السورية بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب.

وفي بيان للمحكمة، تم تحديد سبع مطالب لسوريا، منها اتخاذ خطوات لمنع التعذيب ووقف الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز وتحسين ظروف المعتقلين.

كما طلبت المحكمة عدم تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية وغيرها من السجلات الخاصة بالإصابات الناجمة عن التعذيب، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب.

وبموجب المطلب الأخير يجب على الحكومة السورية تقديم تقرير للمحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة، ابتداءً من موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع.

وأكدت على عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القائم.

وكالات