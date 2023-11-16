خطط إرهابية ضد الجيش في جنوب سوريا

18-11-2023

خطط إرهابية ضد الجيش في جنوب سوريا

أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأنه تم رصد خطط مسلحين يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا، استهدافًا القوات السورية والبنية التحتية للوقود والطاقة.

وفي تصريحاته، قال كوليت: “وفقًا للمعلومات التي وردت إلى مركز المصالحة الروسي من بين الأطراف المتحاربة، يخطط مقاتلون من جماعات مسلحة متطرفة تلقت تدريبًا في منطقة التنف لتنفيذ أعمال تخريب في المناطق الجنوبية من سوريا، استهدافًا القوات الحكومية المنتشرة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى هجمات على منشآت الوقود والطاقة.”

وأوضح أن قادة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية سيتخذون التدابير الاستباقية الضرورية لمنع التصعيد المسلح.

وكالات

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