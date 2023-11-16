صاعقة تسقط كالقذيفة وتنهي حياة سائحة في منتجع ببحر الكاريبي

في حادث مأساوي، توفيت سائحة فنزويلية تبلغ من العمر 34 عامًا بسبب صاعقة رعدية أصابتها أثناء تجولها على شاطئ منتجع بلدة La Boquilla السياحي في ولاية “قرطاخنة” في شمال كولومبيا على البحر الكاريبي.

أظهرت كاميرا المراقبة العامة رجلا يمشي بالقرب منها عندما سقطت الصاعقة، حيث انهار ثم قام بالفرار بعد الحادث.

على الفور، قام شهود الحادث بنقل السائحة Froilanis Rivas Román، وهي فاقدة الوعي، إلى مستشفى قريب. رغم محاولات الأطباء لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة. تفصيلات الحادث الفاجعة تم نشرها استنادًا إلى تقارير وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك موقع صحيفة El Universal.

ورد أيضاً أن ضابط شرطة كان في المنطقة لم يدرك تأثير الصاعقة على المرأة على الفور، ولكن صوت سقوط الصاعقة جعله ينتبه إلى الحادث. قام الضابط بمحاولة إنقاذ السائحة، لكن حالتها كانت حرجة لدرجة أنه لم يتمكن من مساعدتها.

العربية