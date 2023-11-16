صواريخ تدك أكبر قواعد الجيش الأمريكي شرقي سورية

تعرّضت أكبر قواعد الجيش الأمريكي في سورية لهجوم برشقة صواريخ، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الموقع، في وقت تنفّذ فيه هجوم آخر من قبل مقاتلي “العشائر” العربية على عدة مواقع ومراكز حول تلك القاعدة.

وأدى تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في “حقل العمر النفطي” شرقي دير الزور لقصف بالقذائف الصاروخية إلى اندلاع النيران في المنطقة الخضراء داخل الحقل.

وقامت القوات الأمريكية بتنفيذ طلعات لطائراتها الحربية فوق المنطقة، مرفقة بفتح جدار الصوت فوق البلدات المجاورة لحقل العمر النفطي.

تأتي هذه الهجمات الصاروخية في سياق هجوم مسلحي العشائر العربية على نقاط “قسد”الموالية للجيش الأمريكي في مناطق محيطة بالقاعدة المتضررة.

يشن مسلحو العشائر هجمات على نقاط “قسد”قرب ضفة نهر الفرات في مدينة الشحيل، وبلدتي الحوايج وذيبان شرقي دير الزور، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

في حادث آخر، تم قصف قوات “قسد” لمناطق وقرى على الضفة الغربية لنهر الفرات الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه، بعد استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عسكرية تابعة لـ “قسد” في قرية بوغاز جنوب مدينة عين العرب.

و تسبب هذا الهجوم الجوي في مقتل قائد وإصابة مسلحين آخرين، مع فرض طوق أمني حول مكان الاستهداف لمنع اقتراب المدنيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وبهذا يرتفع إجمالي الهجمات الجوية إلى أكثر من 100 هجوم نفذتها طائرات مسيرة تركية على مناطق سيطرة “قسد” في شمال وشمال شرقي سوريا منذ بداية عام 2023.

هذه الهجمات أسفرت عن مقتل حوالي 100 مسلح، بما في ذلك قياديين غير سوريين، وإصابة أكثر من 100 آخرين.



سبوتنيك عربي