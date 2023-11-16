 أرصفة ساحة المرجة تحولت لـ فندق وأجار الفرشة 100 ألف باليوم

تعرض مجلس محافظة دمشق لمشكلة النوم على الأرصفة بعد أن تحولت بعض الأرصفة في ساحة المرجة بالعاصمة دمشق لفندق وطرح عضو مجلس محافظة دمشق جلال قصص في الجلسة الختامية لمجلس المحافظة ظاهرة النوم على الأرصفة وإشغالها بطريقة غير حضارية، لافتاً إلى أن الأرصفة تحولت إلى فندق ومطعم بآن معاً حيث إن أجار (فرشات للنوم) 100 ألف ليرة سورية أما أجار كرسي وكأس من الشاي 50 ألف ليرة سورية.

وفي السياق أكد رئيس مجلس محافظة دمشق إياد الشمعة أن الأرقام التي تم تداولها (100 ألف للفرشة الواحدة)، مخيفة ومبالغ بها ولم تصل إلى تلك الحدود .

وقد أضاف الشمعة أن هذه الظاهرة فردية والغرض منها الاستثمار وتمت معرفة المروج لها مباشرة بعد جلسة المجلس وتم ردعها بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة دمشق، موضحاً أنه سيتم إيقاف هؤلاء الأشخاص لعدم تكرار هذا الأمر.

يذكر أن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق ملك حمشو أكدت أن وجود البسطات أمر مخالف ويتم يومياً تنظيم حملة إزالة للإشغالات.

كما أوضحت أن أصحاب البسطات الموجودين حالياً أم الذين أزالوا بسطاتهم، كلهم سيتم نقلهم إلى الساحات التفاعلية من دون استثناء أي شخص منهم، وسيُخصص كل شخص تقدّم للحصول على مساحة في السوق وكان محققاً للشروط التي أعلنتها المحافظة، وفي حال رغب الشخص بالتخصص ولم تبق أماكن، سيتم افتتاح ساحات تفاعلية أخرى.

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