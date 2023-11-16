توقيف المسؤولين عن انهيار مبنى التضامن في دمشق

كشف محافظ “دمشق”، “محمد طارق كريشاتي”، عن توقيف رئيسا بلدية التضامن الحالي والسابق، إضافة إلى مهندس المنطقة والمراقبين الفنيين.ورئيس الديوان ورئيسي دائرة الخدمات الحالي والسابق، وكل من شارك بمنح إذن الترميم للمبنى الذي انهار في منطقة التضامن بدمشق بما فيهم المتعهد.

وقال المحافظ ذكر أن التحقيقات تتم حالياً مع 10 أشخاص. مع وجود إذاعة بحث بحق 8 أشخاص آخرين لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المقصرين، وكل من يثبت تورطه.

وبين المحافظ أن المبنى المنهار حصل على إذن ترميم منذ شهر حزيران 2022. إلا أن إذن الترميم منح لطابق أرضي وطابقين. فيما حدث الانهيار في الطابق الأرضي و4 طوابق، ما يعني أن هناك 4 طوابق مخالفة، مع وجود أعمال بناء لطابق إضافي.

مؤكداً أن البناء حاصل على إذن ترميم منذ الشهر السادس من العام الماضي، وبالعودة إلى الصور تبين أن إذن الترميم منح لطابق أرضي وطابقين، إلا أن الانهيار تم في الطابق الأرضي و4 طوابق. وأضاف:«هناك مخالفة بطابقين وعلى ما يبدو أن هناك أعمالاً كانت تتم لطابق إضافي. علماً أن البناء ضمن منطقة مخالفات، ولا مخططاً تنظيمياً للمنطقة».

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي عن إصابة 14 شخصاً في حادثة انهيار مبنى التضامن في دمشق مساء الإثنين الماضي. فيما يبدو أن الضحية التي تحدث عنها المحافظ لرجل كبير في السن لقي حتفه لاحقاً متأثراً بإصابته.



الوطن

