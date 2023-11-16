استشهاد 3 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرون فجر اليوم، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة جنين بأكثر من 80 آلية مدرعة وجرافات منذ الليلة الماضية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين في حي الجابريات وفجرت عدة مركبات.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة جنين وعزلتها عن باقي البلدات والقرى ونشرت قناصتها على أسطح المباني، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وشرعت في تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع، كما اقتحمت مستشفى جنين واعتدت على أطقم الإسعاف، واعتقلت عدداً من المسعفين قبل أن تطالب بإخلاء المستشفى فوراً.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ابن سينا، وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

إلى ذلك أقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين من قوات النخبة بجيش الاحتلال في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، التي تمكنت من تفجير عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، وأوقعته في كمائن محكمة.