أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها 42

17-11-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها 42

- حزب الله يعلن تحقيق إصابات مباشرة في استهداف مواقع إسرائيلية عسكرية عند الحدود اللبنانية 

- وزير إسرائيلي: لسنا في الاتجاه الصحيح والسنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال

-أمريكا.. متظاهرون ضد الحرب في غزة يغلقون جسرا رئيسيا في سان فرانسيسكو خلال "قمة أبيك" 

- "سرايا القدس" تعرض التنسيق مع قياداتها وتقصف الجيش الإسرائيلي المتوغل في محاور غزة 

- الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لموقف إسرائيل تجاه قرار مجلس الأمن حول غزة

- القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين وتعزلها عن بلدات وقرى المحافظة 

-الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

- شكري يؤكد لبلينكن ضرورة التركيز على الوصول لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة

- الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة تضامن من العاهل الأردني

- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان خطة نشر قوة أممية في قطاع غزة بعد الحرب

- الخارجية الفرنسية: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية "سياسة إرهاب"

- الرئاسة التركية ترد على هجوم نتنياهو وكوهين على أردوغان

- "قوات عمر القاسم" تسقط مسيّرة إسرائيلية في حي الزيتون شرق مدينة غزة

- قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني يشن حربا على الأطفال الرضع داخل غرف العمليات

- مقتل 9 فلسطينيين في قصف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

- الخارجية الأمريكية تعلن موقف واشنطن من شن إسرائيل غارات جوية على مستشفيات قطاع غزة

- "واشنطن بوست": إسرائيل لم تجد أدلة على استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية

- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قريبون من تدمير المنظومة العسكرية لحماس شمال قطاع غزة

- السفارة الفرنسية بالقدس تدعو المستوطنين الإسرائيليين لوقف "عنفهم" في البلدة القديمة والضفة الغربية

- هنية: مستعدون لمعركة طويلة وسيرى العالم فصائل المقاومة وهي تدحر الاحتلال من غزة

- حزب الله يستهدف عددا من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية 

- وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تحولت من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم

- غالانت: سنعيد جزءا من سكان غلاف غزة إلى منازلهم مطلع 2024

- الجيش الإسرائيلي: لا جديد لدينا للنشر حول وجود "حماس" في مستشفى الشفاء

- الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة إسرائيلية مختطفة قرب مشفى الشفاء في قطاع غزة

- الإعلام الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي ينقل جثامين من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

- قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لدينا خطط لشن هجمات في اليمن 

- إصابة أكثر من 90 شخصا في مظاهرة قرب مبنى الكابيتول تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

- قطعا للطريق أمام مبادرة أخرى.. برلمان النرويج يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين

-"القسام" تستدرج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إلى فتحة نفق مفخخة وتفجره 

- الأردن يرفض توقيع اتفاق هام مع إسرائيل ويكشف عن مصير "معاهدات السلام" معها

- "حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره خلال العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

- فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد في لبنان وغزة

- الاحتلال الإسرائيلي يعلن وفاة جندي في الضفة الغربية

- الإسرائيلي يعلن ارتفاع إجمالي الجنود القتلى إلى 372

- "كتائب القسام" تعلن تدمير مبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون وسقوطهم قتلى وجرحى

- وزراء دفاع "آسيان" يدعون إلى هدنة فورية وممر لدخول المساعدات إلى غزة

- قآني لقائد "القسّام": لن نسمح للعدو ومن خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها

-"كتائب القسام" تعلن استهداف 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105"

- وزير الدفاع الإسرائيلي: تغلبنا على جميع التهديدات في الجانب الغربي من مدينة غزة

- وزيرالدفاع الإسرائيلي: الجيش "احتل" الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهّره" وانتقل إلى المرحلة التالية

- "لاعتبارات أمنية".. حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البولندية وارسو

- "رابطة العالم الإسلامي" عن غزة: استهدافَ المستشفيات جريمة تنتهك القوانين والأعراف الدينية والإنسانية

- "كتائب القسام" تتبنى عملية الأنفاق بالضفة الغربية

- "كلموا المصريين ينقذوني".. الطفل الفلسطيني عبد الله يوجه رسالة للسيسي 

-الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو جاهز للتعامل في كافة أنحاء الشرق الأوسط ومع كل ساحة مطلوبة

- توقف كامل خدمات الاتصالات في قطاع غزة

- وكالات الأمم المتحدة ترفض المقترحات الأحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة

-الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على فيديوهات تتعلق بالرهائن على حواسيب في مشفى الشفاء

- الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأهلي المعمداني

- كوهين لبوريل: يجب أن نوقف حماس وإلا فإن الهدف التالي سيكون الغرب

-"حماس": الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مستشفى الشفاء

- رافعين أعلام فلسطين.. مئات المتظاهرين بجامعة مدينة لوزان في سويسرا يحتجون على زيارة ماكرون 

- خبراء أمميون: الحرب في غزة قد تتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتوقف إطلاق النار

- مسؤولة في الخارجية الروسية: العنف الراهن في الشرق الأوسط يهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل خطير

- "استخبارات الإشارات" وراء تأكيدات واشنطن عن "وجود مقاتلي حماس داخل الشفاء"

- الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على ميناء غزة وتدميره نصب مرمرة التذكاري 

- مقتل نائب قائد سرية في الجيش الإسرائيلي من لواء المظليين في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع العدد إلى 371، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة

- حزب الله استهدف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا وموقع مسكاف عام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان

- فيدان: التزام الغرب الصمت إزاء وحشية إسرائيل في غزة أمر مرعب

- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في غزة

- وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية لسكان قطاع غزة

- نادي الأسير: اعتقال أكثر من 2735 فلسطينيا في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

- السعودية تدين اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

- الخارجية الروسية: كلام بايدن عن فلسطين هو تشويه للمفاهيم

- سفير إسرائيل بواشنطن يعارض وضع غزة تحت رقابة الأمم المتحدة

- شرطة لندن عن تسلق متظاهرين مؤيدين لفلسطين لنصب الحرب: لم يتم انتهاك القوانين 

- بلومبرغ تكشف تفاصيل خطة أوروبية لإغراء مصر في ظل الحرب في غزة

- مسؤول إيراني يفند ما تداولته وسائل إعلام حول مادار في لقاء المرشد الإيراني وهنية

- غارات إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي جنوب لبنان 

- أنقرة: سنواصل جهودنا لنقل المرضى من غزة إلى تركيا

- عبد اللهيان ينفي تورط إيران في استهداف مدمرة أمريكية بمسيرة ويتهم واشنطن بتصعيد الحرب في غزة

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير منزل إسماعيل هنية وينشر فيديو للعملية

- الشرطة الإسرائيلية: إصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة وتحييد 3 فلسطينيين عقب إطلاق نار عند حاجز النفق في القدس

-ليبرمان: "أبو مازن إرهابي مثل السنوار"

- نشطاء مواقع التواصل يرصدون ادعاءات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء 

-إطلاق نار على فلسطيني عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم

- تركيا.. أمينة أردوغان أشارت إلى "الطفل المجهول" فماذا قالت عقيلات قادة عرب وعالميين عن حرب غزة 

- اقتحامات بمناطق عدة بالضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من 50 فلسطينيا حتى الآن

- صحيفة أردنية تنشر مقالا بالعبرية وتتساءل: "ماذا بعد إسرائيل؟"
غزة.. أرقام قياسية للموت!

-9 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة 

- الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين بمعارك شمال غزة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 370

- الطوارئ الروسية: إجلاء 107 مواطنين روس من غزة يوم الأربعاء

- "مستويات جديدة من الرعب" في غزة!

- صدامات متظاهرين داعمين لغزة مع الشرطة أمام مقر الحزب الديمقراطي بواشنطن 

- الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

- بايدن يبدي "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح رهائن

- الفصائل الفلسطينية: ما نشره الاحتلال حول وجود أسلحة في مستشفى الشفاء يثبت إفلاسه وفشله

- "إن بي سي": إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

-"سي إن إن": لا دليل على اكتشاف الاحتلال الإسرائيلي لأنفاق تحت مستشفى الشفاء

فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 18 شهيداً معظمهم أطفال
ونساء .

- وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مستشفى ابن سينا في جنين وتعتدي على الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف وتعتقل عدداً منهم.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من قوات النخبة بجيش الاحتلال في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية بمدينة جنين في الضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف
شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة

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