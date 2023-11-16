مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن هدن إنسانية في غزة

لكن القرار الذي صاغته مالطا، امتنعن 3 أعضاء عن التصويت له وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. ورأت الأخيرة أنه يجب أن يضم فقرة ترمي إلى بلوغ "وضع حدٍ نهائي للنزاع".



وعليه، قال فاسيلي نيبنزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "ندعو إلى هدنة إنسانية فورية طويلة تفضي إلى وقف للقتال".



وتساءل حول تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع: "من الذي سيقرّ الهدن الإنسانية؟ ومن سيراقبها ويشرف على التطبيق، ومن يتحمل عواقب عدم التطبيق؟".



ووصف المجلس بـ"الجبل الذي تمخضَّ فأنجب فأرا"، لأنّ القرار "أعجز من أن يضمن وقف القتال لإنقاذ المدنيين".



من جهته، علّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالقول إنّ الهدنة "يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد - بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود - لتزويد السكان بما يحتاجون إليه"، من دون الخوض في التفاصيل.



ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال".



وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت، على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين "وقف إطلاق النار الإنساني" أو "الهدنة".



وفي رد من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن، قالت إنّ "إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإصرار على تحرير كل الأسرى الإسرائيليين بسرعة مثلما يحدد القرار".



وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ تتواصل فيه المجدازر والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة لليوم الأربعين على التوالي.



وفي آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، 1200 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين 3640 مفقوداً، منهم 1770 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض.



وبلغ عدد الشهداء 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، فيما بلغ عدد الإصابات 29800 إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.