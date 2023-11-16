الشرق السوري يغلي: لا أمان لواشنطن وحلفائها

بثت المقاومة الإسلامية في العراق تسجيلاً مصوراً لعميلة إسرائيلية ، تدعى إليزابيث تسوركوف ، كشفت فيه جزء من نشاطها في سوريا لـ«تطوير العلاقات الإسرائيلية مع قوات سوريا الديموقراطية»، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة في الشمال الشرقي من البلاد، حيث تتموضع قوات أميركية غير شرعية في المناطق النفطية السورية التي تسيطر عليها «قسد».

ويأتي ذلك وسط استمرار للاضطراب الأمني في المنطقة على خلفيات عدة، من بينها العمليات المستمرّة لفصائل المقاومة ضدّ القواعد الأميركية، وإعلان العشائر العربية عودتها إلى القتال بشنّ هجمات «منسّقة وغير مسبوقة»، بعد فشل المفاوضات بينها وبين «قسد»، والتي كانت قد توسّطت فيها قطر.

والاعترافات التي أدلت بها العميلة الإسرائيلية، التي نشطت في سوريا والعراق، أعادت التذكير بمعطيات عديدة سابقة حول انفتاح القوات الكردية على إسرائيل، من بينها معلومات جرى تسريبها عام 2018 تحدّثت عن برنامج تدريبي إسرائيلي لمقاتلي هذه القوات تحت إشراف أميركي لتجذير الحضور الأميركي في الشمال الشرقي من سوريا، وبناء علاقات متينة مع مناطق «الإدارة الذاتية»، وهو ما نفته «قسد» آنذاك.

يضاف إلى ذلك، توقيع عقود عديدة مع شركات إسرائيلية، آخرها عقد مع شركة «ووترجين» الإسرائيلية لإقامة مشروع خاص بمياه الشرب في الرقة التي تسيطر عليها «قسد»، حيث جرى تمويل المشروع بالتعاون مع منظمة «Multifaith Alliance» (تحالف الأديان من أجل اللاجئين السوريين) الأميركية. أيضاً، لا يغفَل النشاط الإعلامي الإسرائيلي المتواصل في مناطق «قسد» التي التزمت بعد حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة الصمت، واكتفت بالإعلان عن «يقظتها حيال توسع الصراع بين إسرائيل وحماس»، وفق تصريح فنر كعيط، نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»

وأن موقف «قسد» المريب حيال إسرائيل يشعل مزيداً من الاحتقان الشعبي في الأوساط العربية في الشرق السوري، بسبب الحساسية المفرطة بين أبناء القبائل تجاه العلاقات مع الكيان، الذي لا يزال يمثّل لأبناء القبائل السورية العدوّ الأبرز لأسباب تاريخية ودينية. وجاء هذا الموقف ليراكم مزيداً من الاحتقان في دير الزور على وجه التحديد، حيث يخوض أبناء العشائر معارك يومية مع مقاتلي «قسد» على خلفية محاولة الأخيرة الاستئثار بالمشهدَين الميداني والسياسي في المنطقة التي تُعدّ موطناً تاريخياً لأبناء العشائر.

في هذا السياق، أعلن الشيخ إبراهيم الهفل، الذي يقود تمرّد العشائر ضدّ «قسد» فشل مفاوضات كان يجريها شقيقه الأكبر مصعب الهفل، الذي يعيش في قطر، على خلفية منعه من الدخول إلى سوريا عبر معبر سيمالكا الواصل بين مناطق «الإدارة الذاتية» في سوريا و«كردستان – العراق»، لإجراء لقاءات مع مسؤولين من «التحالف الدولي»، ضمن وساطة تؤدي الدوحة دوراً فيها. وذكر الهفل أن «قسد» حاولت إجبار شقيقه على إصدار بيان يعلن فيه دعمه لها، بالإضافة إلى إجراء ترتيبات للقاء يجمعه مع قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بدلاً من اللقاء الذي كان مقرراً مع مسؤولين من «التحالف». وأضاف الهفل، في تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام تابعة للعشائر: «نحن قمنا بالثورة لأننا نعرف نياتهم الخبيثة في الاستمرار باحتلال ونهب ثرواتنا وتهميش المكون العربي، ونؤكد أن مقاومتنا العشائرية مستمرّة إلى حين طرد قوات قسد من مناطق شرق الفرات وجزيرة سوريا».

ويأتي فشل الوساطة القطرية بعد أيام من إعلان الهفل تشكيل غرفة عمليات موحّدة لقوات العشائر، تجمع 11 فصيلاً، وتحمل اسم «قوات العشائر العربية»، ولا تتبع لأيّ جهة أو حزب، وتهدف إلى «تحرير» دير الزور من «قسد»، وتنفيذ عمليات «كرّ وفرّ» نوعية ضدّها، وتأكيده أن قواته لن ترحم أيّ موقع عسكري يتبع لـ«قسد» في المنطقة. وترافق هذا الإعلان مع أنباء عن تحضيرات لشنّ هجمات «كبيرة ومنسّقة وغير مسبوقة»، إذ تٌجري أجهزة «استخبارات» استحدثتها العشائر التحضيرات اللازمة للهجمات، عن طريق جمع معلومات دقيقة وتحديد بنك أهداف لهذه العمليات، وفق ما ذكرت منصّات عديدة ناطقة باسم فصائل العشائر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتوازي، تشهد مناطق الريف الشرقي لدير الزور اضطرابات متزايدة، بالرغم من قرار حظر التجول الذي تفرضه «قسد» على عدد كبير من قراه، وسط مخاوف من التحوّل الذي بدأ يطرأ على طبيعة المعارك في المنطقة، من مواجهات مباشرة تملك فيها «قسد» اليد الطولى في ظلّ الدعم الأميركي الكبير لها، إلى حرب عصابات تستنزفها.

على خطّ موازٍ، تتابع فصائل المقاومة عملياتها اليومية ضدّ القواعد الأميركية غير الشرعية، ضمن استهدافات تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر على خلفية الدعم الأميركي غير المحدود لحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، حيث أعلن مسؤول أميركي أن القواعد الأميركية في سوريا تعرّضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أربع مرات على الأقلّ خلال 24 ساعة، على الرغم من الضربات التي نفذتها طائرات أميركية ضدّ مواقع قال «البنتاغون» إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران في منطقتَي الميادين والبوكمال في دير الزور. وأخيراً، تداولت حسابات مرتبطة بفصائل المقاومة صوراً لصواريخ ثقيلة استُعملت للمرّة الأولى في عمليات استهداف القواعد الأميركية في سوريا – ومن بينها تلك التي طاولت قاعدة حقل «كونيكو» للغاز، إحدى أبرز القواعد التي تدير منها واشنطن عملياتها في هذا البلد -، وسط تأكيدات حول وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية التي لا تفصح عادة عن خسائرها الحقيقية من جرّاء هذه الهجمات.



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