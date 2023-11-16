السورية للتجارة تطرح اللحوم في صالاتها بدمشق وريفها

أكد معاون مدير عام مؤسسة السورية للتجارة أسامة شباط، أن المؤسسة تطرح في 40 صالة بمحافظتي دمشق وريفها مختلف أنواع اللحوم بهدف توفير المادة وبجودة وسعر مناسبين، لافتاً إلى أن التوزع الجغرافي لصالات السورية يغطي المحافظتين.

ولفت شباط إلى أن الهدف من وجود صالات السورية للتجارة ليس ربحياً بل توفير المادة للمواطن وبأسعار منافسة للسوق، مبيناً بأن أسعار اللحوم في الصالات أقل من السوق الموازي بنسبة تترواح من 20 إلى 30 %، حيث تباع في صالات السورية للتجارة هبرة الغنم بـ 115 ألف ليرة، وهبرة العجل بـ110 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن السعر مدعوم بنسب ربح بسيط يتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة فقط.

ولفت معاون مدير المؤسسة إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق أدى لوجود فارق سعري كبير بين المؤسسة والسوق، ما زاد الضغط على المؤسسة وأصبحت الكميات التي يتم طرحها في الصالات لا تلبي حاجة المواطنين وبالتالي نقص في المادة.

وأكد لشبكة غلوبال، بأن المؤسسة لها دور كبير في المساهمة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وحسب الإمكانات المتوافرة لديها، وذلك من خلال توفير المسالخ ومراكز التوضيب اللازمة لعمليات الذبح المباشر للمواشي والفروج.