مصر تتحول إلى بلد مصدّر للغاز.. قريبا استئناف التصدير إلى شركة إيني الإيطالية

أعلن مدير محفظة الغاز الطبيعي والمسال في "شركة إيني" الإيطالية كريستيان سينيوريتو، أن الشركة تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر، بحلول كانون الأول أو كانون الثاني المقبلين.

وبحسب وكالة رويترز، أوضح سينيوريتو خلال مؤتمر للطاقة تستضيفه مدينة لندن، أن تراجعا للطلب على الطاقة في مصر يحدث مع دخول فصل الشتاء، مضيفا: هذا من شأنه استئناف التصدير إلى الخارج.

يذكر أن مصر تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى بلد مصدّر للغاز، سواء من الكميات الفائضة عن الإنتاج المحلي، أو إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله في محطات مصرية.

وتوقفت صادرات مصر من الغاز خلال الشهور الماضية، مع ارتفاع الطلب المحلي بسبب الحرارة المرتفعة، وتراجعت الإمدادات من الغاز الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي، قبل استئنافها مؤخرا بشكل تدريجي.