أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة السورية خلال10 أشهر.. 

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن الإيرادات بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 49.685 مليار ليرة مقابل 22.3 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير لها حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة: ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر، حيث تجاوزت 48 ملياراً في حين بلغت في الفترة ذاتها من العام السابق 27 ملياراً، على حين وصل عدد مستثمري المناطق الحرة 693 مستثمراً برأسمال 399 مليون دولار، وبمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل.

وبحسب بيان الوزارة، بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.