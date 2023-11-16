عبد اللهيان: المقاومة الفلسطينية حركة تحرير وطنية مشروعة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المقاومة الفلسطينية حركة تحرير وطنية مشروعة بمواجهة كيان احتلال إرهابي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة أمام عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدينية وأساتذة الجامعات وبعض السفراء الأجانب المقيمين في جنيف، قال عبد اللهيان: “إن كيان الاحتلال يصر على عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعلى انتهاكه بشكل صارخ وارتكاب جرائم موصوفة بالقانون الدولي على أنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “لقد خضعت مكانة القانون الدولي الإنساني وصلاحيته القانونية والأخلاقية لاختبار خطير للغاية، ويجب على المنظمات الدولية والقانونية ألا تسمح لكيان احتلال وفصل عنصري أن يتحدى ويسخر من كرامة ومصداقية القوانين والأنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبر عبد اللهيان أن عدم الاهتمام بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان يشكل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة وصلاحية القانون الدولي.