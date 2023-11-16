الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك

دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفقاً لوكالة سبوتنيك: “في ليل السادس عشر من تشرين الثاني أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واعترضت 3 طائرات أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم”.

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، كما يحاول مهاجمة السفن الحربية الروسية، وكذلك المدنية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.