برنامج الأغذية العالمي يحذر من انهيار الأنظمة الغذائية في غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي في فلسطين من انهيار الأنظمة الغذائية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود والمواد الغذائية، وإغلاق المخابز جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين عليا زكي أن جميع سكان قطاع غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرة من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الأهالي على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة، وتضرر مرافق الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة: “سيضعف جهازهم المناعي لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء لمساعدتهم في التغلب على جميع التحديات التي يواجهونها الآن، ولا يملك الناس الضروريات الأساسية التي تحميهم أو تقيهم من خطر الأمراض التي يمكن أن تنتشر، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي نشهدها الآن”.

وشددت زكي على ضرورة توفير الوقود لمساعدة المحتاجين، وقالت: “بدون الوقود لا تستطيع الشاحنات التحرك، ولا تستطيع المطاحن ولا المخابز العمل وستتوقف الحياة”.