الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار بعدد من المناطق

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة، فيما يكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلة، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.