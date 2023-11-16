عبد اللهيان: يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية استمراراً لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة دعم الحكومة السورية في مواصلة الحرب ضد الإرهاب وقال: إن الوضع في سورية أصبح معقداً بسبب التدخلات الأمريكية ولا تزال العشرات من الجماعات الإرهابية تهدد أمن سوريه تحت تأثير هذه التدخلات وأكد أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون اليوم في جنيف بسويسرا استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مهمة الممثل الخاص للأمين العام للمساعدة في حل المشاكل في سورية.

ووصف أمير عبد اللهيان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية بأنها إجراء ضد الشعب السوري ودعا إلى بذل الجهود من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب الأمين العام لشؤون المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية.

وبدوره شرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جهوده وخططه للمساعدة في حل الأزمة في سورية وبين وجهات نظره بشأن استمرار العملية السياسية واللجنة الدستورية وأشار بيترسون أنه يسعى من أجل تخفيف التوترات في سورية وأعرب عن أمله في ألا يكون للتطورات الراهنة في فلسطين تأثير سلبي على الوضع في سورية.