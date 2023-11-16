توقيف سارقي المواد النفطية من خزانات بانياس.

بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة بانياس الخارجي حول قيام بعض حراس خزانات الشركة السورية لنقل النفط ببانياس بسرقة المواد النفطية من خزانات الشركة بالتعاون مع أشخاص من خارج الشركة ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن مركز الشرطة المذكور من كشف الفاعلين وإلقاء القبض على ستة أشخاص وهم المدعوان (محمد. س) و(فاطر. د) المكلفان بحراسة الخزانات، والمدعوين (ماهر . ح) و(يامن . م) و(عمر . ا) و(أحمد . ا) الذين يقومون بنقل المواد النفطية (بنزين، مازوت) وبيعها بالسوق السوداء، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتهـ.ريب مادة المازوت والبنزين وبيعها بالسوق السوداء بالتعاون مع شخص متواري يدعى (علي . ا) باستخدام مركبة عامة ودراجة نـ.ارية.

تم مصادرة كمية ( ٧٠٠ ) ليتر من مادتي (البنزين والمازوت) وضبط بحوزتهم عدة كالونات مملوءة بالمواد النفطية،بالإضافة إلى مصادرة بنـدقية حـربية ومسـدس حـربي.

ما زالت التحقيقات مستمرة للبحث عن المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية