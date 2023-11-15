القبض على شاب وفتاة سرقا أكثر من 10 سيارات في دمشق

صورة من إحدى الكاميرات المحيطة بموقع مركبات مسروقة، حيث ظهر شاب وفتاة يقومان بفتح إحدى المركبات المتوقفة في منطقة الميدان.

وأظهرت الصورة الشاب وهو يجرب مفاتيح متعددة على السيارة، في حين كانت الفتاة تحمل باقة من الورود وتقف بجانبه لتمويه العملية.

نتيجة التحقيق والبحث، نجح الفرع في تحديد هوية الجناة واعتقالهما أثناء محاولتهما سرقة مركبة في نفس المنطقة.

تم التعرف عليهما باسمي (محمود. ن) و (آيات. ع)، وتم العثور بحوزتهما على مفاتيح متطابقة مع عدة مركبات.

أثناء التحقيق، اعترف الاثنان بتشكيل عصابة تختص في سرقة المركبات ونقلها إلى محافظة أخرى للبيع.

كما اعترفا بسرقة أكثر من عشر مركبات من أماكن مختلفة في مدينة دمشق باستخدام مفتاح متطابق بالتعاون مع أشخاص آخرين متورطين ومتوارين.

كما اعترفا بسرقة مركبة من نوع (مازدا) من منطقة العباسيين وركنها في منطقة (نجها) بريف دمشق، بهدف نقلها لمحافظة أخرى في وقت لاحق.

تم استعادة المركبة المشار إليها وتسليمها إلى مالكها.

بعد فحص أوضاعهما، تبين وجود عدة سوابق جنائية بحق المقبوض عليهما في جرائم السرقة والاعتداء بالضرب والترهيب.

الأبحاث مستمرة للقبض على المتورطين الآخرين، وسيتم تقديم المشتبه بهم إلى القضاء المختص.



صاحبة الجلالة