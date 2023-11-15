أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الأربعين

– الكيلة: على المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في مجمع الشفاء

– المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت أكثر من 30 فلسطينياً حاولوا الخروج من مجمع الشفاء الطبي في غزة

– المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار وتسيطر عليها

– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة : اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء يأتي ضمن سلسلة جرائم ارتكبها الاحتلال ضد المجمع، حيث فرض حصاراً مشدداً عليه منذ عدة أيام، وأطلقت النيران والقذائف على الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين الموجودين فيه والذين لا يُعرف مصيرهم حالياً.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أبراجا سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة للعدو الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105”.

– شركة الاتصالات الفلسطينية: توقف جميع المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وأصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) ما سيؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مستودعاً للأدوية والأجهزة الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدداً من النازحين وذوي الشهداء والجرحى في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عدداً من النازحين بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة.

– المقاومة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي

– وزارة الخارجية الفلسطينية: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع، ونطالب بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

– وزارة الخارجية الفلسطينية: اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ، وغيره من المستشفيات، في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

– الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 40 ويقتحم مجمع الشفاء الطبي

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– اليونيسف: تدعو إلى حماية الأطفال الفلسطينيين في غزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يطلب من جميع المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي في غزة التجمع بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لعملية إخلاء المجمع.

– المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقطع شبكات الاتصال والإنترنت داخل مجمع الشفاء الطبي.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: الجريمة البشعة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ترتكب على مرأى من العالم.

– المكتب الإعلامي في غزة: ما تقوم به قوات الاحتلال في مجمع الشفاءالطبي جريمة حرب.

– المكتب الإعلامي في غزة: قوات الاحتلال تقتحم غرف المرضى داخل مستشفى الشفاء وتطلق الرصاص بكثافة.

– الكيلة: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية بحصاره وقصفه مجمع الشفاء

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

– الكيلة: نحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء.

– وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يُبلغ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بأنه سيقوم باقتحامه.