“قسد” تمنع دخول “مصعب الهفل” إلى بلدته

بعد رفضه إعلانه تأييد قوات سورية الديموقراطية «قسد»، منعت الأخيرة الشيخ «مصعب الهفل»،من دخوله بلدته ذبيان.

وحسب الموقع فقد جاء منع الهفل من الدخول، بعدما وصل من قطر إلى إقليم كردستان العراق، ليدخل إلى دير الزور من عبر معبر “سيمالكا” الحدودي، لكن بعد رفضه لقاء القائد العام لـ”قسد” وإصدار بيان تأييد له.

وتأتي زيارة “الهفل” المقيم في دولة قطر منذ سنوات في إطار مساعٍ تفاوضية بشأن إدارة منطقة الجزيرة بدير الزور التي تشهد انتفاضة عشائرية مسلحة منذ ما يزيد عن شهرين، وحسب تصريح شيخ قبيلة “العكيدات” الشيخ “إبراهيم الهفل فإن شقيقه مصعب، كان من المقرر أن يصل دير الزور اليوم علماً أنه كان يتواجد عند المعبر المذكور منذ الصباح، لافتاً إلى أن قوات العشائر اتخذت قراراً أمس بإعطاء فرصة للمسار التفاوضي.

ونقلت المصادر إلى أن “التحالف الدولي” الذي كان سيكون طرفاً بالتفاوض لم يتخذ أي إجراء إزاء منع “قسد” للشيخ مصعب الهفل، من الدخول، الأمر الذي يُعتبر مساس برمز قبلي له حضوره وسط عشائر الشرق السوري ، وأعلنت قيادة قوات العشائر منذ يومين ضم ألوية جديدة لهيكلها العسكري ضمن عناصر من عشائر دير الزور.

وشهدت بلدة “ذيبان” في ريف دير الزور الشرقي حالة استنفار لعناصر “قسد” وسط حملات مداهمة وتفتيش بالمنطقة، فيما لاتزال عموم قرى وبلدات الجزيرة بدير الزور تعيش اشتباكات مُتقطعة مابين قوات العشائر العربية و “قسد” منذ نهاية آب الفائت بعد عملية اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري السابق “أحمد الخبيل” ورفاقه



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