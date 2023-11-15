استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور شمال سورية، والذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدةً عسكريةً غير شرعية لها.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر”.

واستهدفت المقاومة العراقية أمس قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور بطائرات مسيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.