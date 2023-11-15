مظاهرة في مطار أمستردام لوقف إطلاق النار على غزة

15-11-2023

مظاهرة في مطار أمستردام لوقف إطلاق النار على غزة

تجمع مئات المتظاهرين في مطار العاصمة الهولندية أمستردام اليوم دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء الحصار الجائر عليه.

ورفع المتظاهرون الذي افترشوا أرض المطار أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع غزة ورفع الحصار عن أهاليه.

وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تطال الأطفال والنساء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي مستهدفاً المشافي والمدارس ومقرات الأمم المتحدة ما أوقع آلاف الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء.
 

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