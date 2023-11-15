بوتين والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة 

15-11-2023

بوتين والسيسي يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة 

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وجاء في بيان للكرملين “أعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء التزايد غير المسبوق لعدد الضحايا بين السكان المدنيين، بمن فيهم آلاف النساء والأطفال، وجرى التأكيد على الأهمية المبدئية لوقف إراقة الدماء بأسرع ما يمكن، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدة الطبية للسكان المدنيين في غزة دون أي عائق”.

ونوه الرئيس بوتين بالمساعدة المصرية على إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وبحسب البيان أكد الرئيسان على تناغم توجهات الدول لحل الوضع في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي عدواناً إسرائيلياً وحشياً أوقع حتى أكثر من  11320  شهيداً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 70 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن فلسطيني آخر بجروح.

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