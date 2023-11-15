منخفض جوي جديد ينهي فترة الاستقرار ويجلب الأمطار والبرودة

بعد فترة استقرار طويلة في حالة الطقس، تشهد سوريا منخفضاً جوياً جديداً بدأ بهطولات مطرية على بعض من المناطق الساحلية والداخلية للبلاد.



ومن المتوقع أيضاً أن يطرأ منخفض آخر سيكون أشمل من المنخفض الحالي الذي أثر على البلاد، وأن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وزيادة في كميات الهطول.



وأوضح المتنبئ الجوي شادي جاويش أن المنخفض القادم سيبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون تأثيره أكبر من المنخفض الحالي ناحية انخفاض الحرارة أيضاً.



وأضاف "جاويش" أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنها يمكن أن تكون دون المعدل الذي هو 20 درجة مئوية في الأسبوع القادم، مع دخول البلاد في المنخفض الثاني.



وأوضح "جاويش" أن الحالة الجوية التي شهدناها خلال الفترة الماضية تعد استثنائية، لأنه كانت هناك فترة انقطاع في الهطولات المطرية من بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى نصفه، وكان هناك استقرار في حالة الطقس، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان مميزاً ونادر الحدوث في فصل الخريف.



وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية لم يكن هناك أي هطول أو حتى تشكل للغيوم في السماء، حيث شهدت البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة التي وصلت في بعض المناطق إلى 30 درجة.



وذكر "جاويش" أن الأجواء كانت حارة نسبياً في معظم أيام بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مبيناً أن هذا الأمر حصل نتيجة لمرتفع شبه المداري الذي سيطر خلال الفترة الماضية ومنع تشكل الغيوم، وجعل الأجواء مستقرة.



وأفاد "جاويش" بأن هناك تغير في توزيع الهطولات المطرية عالمياً وليس فقط في سوريا، وأن هذا الأمر نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض.



وبيّن المتنبئ الجوي هذا الأمر يعتبر أحد مظاهر تغير المناخ، سواء كان التغير في توزيع الهطول المطري زمانياً أو مكانياً، وحتى في الكمية أو في التوزيع، على حد قوله، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأنا نشهده خلال السنوات القليلة الماضية.

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