أكد مدير التشغيل والصيانة في الشركة العامة للمحروقات عيسى عيسى، أن السوق السوداء تنشط عندما يكون هناك قلة في المادة وزيادة في الطلب في كافة المواد وليس فقط في قطاع المحروقات





وأشار إلى أن مصادر المحروقات في الشوارع مختلفة منها وسائط النقل، وتهريب المادة من دول الجوار، وقسم من محطات الوقود من خلال التلاعب بالمضخات وتبعا لذلك تتوفر لديهم المادة ويطرحونها في الأسواق بأسعار زائدة.



وكشف أن المصدر الأكبر للمحروقات في الشارع هو قطاع النقل، وجزء قليل من المواطنين يبيعون مخصصاتهم، وبعض المنشآت الصناعية، ونحن نعمل على ضبطهم.



وبيّن عيسى، لإذاعة شام اف ام، أن الوزارة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضابطة، من خلال الأتمتة وإبعاد العنصر البشري من التدخل سواء كان في المستودعات البترولية أو بعمليات نقل المشتقات النفطية في الصهاريج من المستودعات إلى المحطات، إضافة الى عمليات ضبط المحطات وإصدار البطاقات وتركيب أجهزة التتبع "جي بي اس" على خطوط النقل العام والصهاريج وعلى التكاسي خلال المرحلة المقبلة، بهدف ترشيد استهلاك المادة وضبط توزيعها، لتصل لمستحقيها سواء أكانت جهات قطاع عام أو مواطنين.



وقال: بالتأكيد هناك حالات فساد وخلل موجودة تضبط بشكل دائم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتصل لشركة المحروقات مصادرات من مواد المحروقات من قبل الجمارك أو مديريات التجارة الداخلية.



وبيّن عيسى، أن وضع توريدات المحروقات مستقر والمصافي تعمل بطاقة إنتاجية جيدة، والمخازين مقبولة، ونعمل على توزيع الكميات الموجودة من المشتقات النفطية حسب احتياجات المحافظات.



وعن توزيع مازوت التدفئة، قال مدير التشغيل والصيانة في شركة المحروقات: التوزيع ضمن الإمكانيات الموجودة، لافتاً إلى أن الكميات الموزعة للمواطنين قليلة ونأمل أن تكون هناك حلول لهذا الموضوع وأن يصبح الإنتاج دائماً.