39 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

14-11-2023

39 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة “كيسوفيم” بعدد من قذائف الهاون.

– الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفى.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 13.

– المقاومة الفلسطينية: يخوض مقاتلونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمخيم طولكرم في الضفة الغربية على عدة محاور، جرى خلالها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال وجنوده.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة خلال الساعات الماضية إلى 6 إضافة إلى 12 إصابة بينها 4 في وضع حرج.

– جيش العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين له وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية شمال قطاع غزة.

–  المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة خلال العدوان المستمر لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد تسعة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تجدد قصف تحشيدات العدو وقواته المتوغلة قرب نادي الفروسية شمالي غرب غزة بقذائف الهاون.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف بشكل عنيف جداً المناطق الغربية لمستشفى المعمداني بمدينة غزة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من المستشفى بسبب تضرّر خلايا الطاقة الشمسية وعدم وجود وقود.

– المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بجرافة عسكرية من نوع (D) خلال اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بجانب مدرسة الفاخورة وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز سيارة إسعاف وتمنعها من التقدم إلى مدينة طولكرم بالضفة الغربية بالتزامن مع اقتحامها للمدينة.

– المكتب الإعلامي في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج أكاذيب ويمارس التحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.

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