الداخلية: انهيار بناء مؤلف من ستة طوابق في حي التضامن

أفادت وزارة الداخلية بانهيار بناء مؤلف من ستة طوابق في حي التضامن بدمشق خلف جامع الزبير موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود عدة إصابات.



وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في الفيس بوك: “حضرت دوريات قيادة شرطة محافظة دمشق والدفاع المدني وفوج إطفاء دمشق والهلال الأحمر إلى مكان الانهيار ويجري العمل على إزالة الأنقاض وإسعاف المصابين”.



إلى ذلك أشارت وزارة الصحة عبر قناتها في تليغرام إلى وجود 14 إصابة إثر سقوط البناء، استجابت لها منظومة الإسعاف والطوارئ فور ورود البلاغ، مؤكدة أن الكوادر الطبية في المشافي المحيطة ومنظومة الإسعاف على أهبة الاستعداد.