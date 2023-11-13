عقبات تحول الاقتصاد السوري للدفع الالكتروني

رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هناك عدة تحديات تعترض تحول الاقتصاد السوري إلى نظام الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن أول هذه التحديات يتمثل في متوسط الدخل المنخفض للغالبية، الذي يحول دون إمكانية إيداع أموال إضافية في المصارف لاستخدامها في الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي.

وأوضح خزام في منشور على صفحته في الفيسبوك أن قرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب الأموال يُعتبر عائقًا آخر، حيث يخشى الأفراد من إيداع الأموال في البنوك خوفًا من تقييد السحب عند الحاجة.

وأشار إلى مشكلة الازدحام الكبير في المصارف وأمام الصرافات، مما يجعل عمليات الإيداع والسحب معقدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الأموال وغياب التغطية.

وأوضح خزام أن التاجر والصناعي يصبحان عرضة للكشف عن حجم أعمالهم الفعلي من خلال الدفع الإلكتروني، مما يفتح الباب أمام فرض الضرائب.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي يُعد عاملاً رئيسيًا يحول دون تصفية العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف والضرائب المتزايدة.

واعتبر خزام أن الالتزام بالدفع الإلكتروني لبعض الدوائر الحكومية أدى إلى ظهور وسطاء يتكفلون بتنفيذ هذه المدفوعات مقابل عمولات، مما أدى إلى تعقيدات وأعباء مالية إضافية.



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