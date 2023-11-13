الحكم ٢٥ سنة سجن على وحش كاليفوريا

رجل من ولاية كاليفورنيا يدعى دانييل جونارسون، بُتِّ في حُكْمِهِ يوم الخميس الماضي بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد أن ارتكب جريمة قتل بواسطة فأس جليدية في منزل أحد أقاربه. وكان الرسامون الذين وصلوا لإكمال عملهم هم الذين اكتشفوا هذا المشهد الرهيب.

قد أدانت هيئة المحلفين في مقاطعة كيرن جونارسون (23 عامًا) بجريمة قتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح فتاك وتشويه جثة كاتي فام (21 عامًا). وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مقاطعة كيرن، كانت علاقة رومانسية قد نشأت بين جونارسون وفام قبل الحادث بشهر تقريبًا.

في يوم الجريمة، ناقش جونارسون “علاقته الفاشلة” مع فام بعد اعتذاره لها، ثم أخذها إلى منزل أحد أقاربه في ريدجكريست، حيث ظهرت عليه علامات العداء تجاه فام. وفي النهاية، استخدم جونارسون فأسًا جليديًا لتنفيذ الهجوم الفتاك، مما أدى إلى وفاة فام.

اكتشف الحادث من قِبَل الرسامين الذين حضروا لإكمال عملهم في المنزل، وكانوا هم الذين شاهدوا النتائج المأساوية لفعل جونارسون. يُذكر أن جونارسون ارتكب أعمالًا جنسية غير قانونية على جثة فام بعد القتل.

يُظهر الحكم الذي صدر بحق جونارسون أن العقوبة تتضمن 25 عامًا في السجن، بالإضافة إلى عامين وأربعة أشهر إضافية. تعتبر هذه الجريمة من الأفعال البشعة التي أثارت استياءًا واسعًا في المجتمع، حيث أدانت جدة الضحية فام تصرفات جونارسون بشدة ووصفته بأنه “وحش”.

وكالات