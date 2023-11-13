في “حرب الأشباح”.. لماذا لجأت إسرائيل إلى سلاح قديم؟

يستخدم جيش الكيان الاسرائيلي آليات من طراز قديم خلال عملياته في قطاع غزة مثل مدرعات “إم-113” بدلا من مدرعة “النمر” الحديثة، ودبابات “ميركافا 3” بدلا من الطراز الأحدث “ميركافا 4″، ما يُشير إلى إعادتها النظر في تقديراتها للمعركة ، وفقاً لما يرصده خبراء عسكريون.

ويُقدِّم خبير في الشؤون العسكرية وباحثة سياسية أسبابا مختلفة عن دوافع إسرائيل للاستعانة بمركبات قديمة، منها ما يخص خسائر تل أبيب في “حرب العصابات” في غزة، ومدى الحاجة مِن عدمها لاستخدام أسلحة أحدث في هذه المرحلة.

وسبق لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بثّ مقاطع فيديو عن تمكنها من تدمير “الميركافا” و”النمر” عبر قذائف “الياسين 105” التي طوّرتها محليا.

وفق ما أعلنه المتحدّث باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، السبت، فإن الدبابات الإسرائيلية تواجه اشتباكات ضارية في غزة، تُجبرها على التراجُع وتغيير مسار التوغل، معلنا توثيق تدمير أكثر من 160 آلية كليا أو جزئيا منذ بَدء المعارك في 7 أكتوبر.

سكاي نيوز عربية