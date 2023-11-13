خطة لتوسيع زراعة البقوليات بالحسكة

13-11-2023

خطة لتوسيع زراعة البقوليات بالحسكة

حددت مديرية الزراعة في الحسكة خطة زراعة محاصيل البقوليات للموسم 2023- 2024 بمساحة نحو 80 ألف هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو أن زراعة البقوليات تحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة الزراعية في المحافظة بعد القمح والشعير للمحاصيل الشتوية، مؤكداً أن زراعة محاصيل العدس والحمص والفول رياً وبعلاً شهدت في السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً في مختلف المناطق من قبل الفلاحين.

ولفت الحسو إلى أن المساحة المخططة لزراعة البقوليات وفقاً للخطة الزراعية الفرعية للموسم الحالي تتوزع على 66779 هكتاراً بعلاً و11160 رياً، مشيراً إلى أن عمليات زراعتها تبدأ عادة مطلع الشهر القادم وتستمر حتى النصف الأول من شهر كانون الثاني.

وكانت مديرية الزراعة حددت الخطة الزراعية لزراعة محصولي القمح والشعير للموسم الحالي بمساحة 870 ألف هكتار.

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