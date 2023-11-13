شبكات ري بالتنقيط للمزارعين المتضررين من الحرائق

سلمت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية اليوم شبكات ري بالتنقيط للمزارعين بدلاً من الشبكات المتضررة استكمالاً لبرنامج دعم المزارعين المتضررين من الحرائق التي اندلعت بين الـ 25 والـ 30 من تموز الماضي بريف اللاذقية الشمالي.

وشمل التوزيع 40 مزارعاً في نطاق عمل الوحدات الارشادية في كل من مشقيتا وربيعة والسرايا ، حيث تم تسليمهم 165 شبكة ري بالتنقيط.

وأوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن هذه الشبكات تأتي ضمن خطة وبرامج الدعم والتعويضات المقدمة للمزارعين بهدف تمكينهم من إعادة استثمار أراضيهم الزراعية من جديد.

ولفت دوبا إلى استعداد المديرية لتقديم يد العون لكل ما من شأنه إعادة إحياء الزراعة وإعادة ترميم الغابات والحراج في هذه المناطق وتشجيع الأهالي على العودة والاستقرار ضمن قراهم.