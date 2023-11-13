13-11-2023
شبكات ري بالتنقيط للمزارعين المتضررين من الحرائق
سلمت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية اليوم شبكات ري بالتنقيط للمزارعين بدلاً من الشبكات المتضررة استكمالاً لبرنامج دعم المزارعين المتضررين من الحرائق التي اندلعت بين الـ 25 والـ 30 من تموز الماضي بريف اللاذقية الشمالي.
وشمل التوزيع 40 مزارعاً في نطاق عمل الوحدات الارشادية في كل من مشقيتا وربيعة والسرايا ، حيث تم تسليمهم 165 شبكة ري بالتنقيط.
وأوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن هذه الشبكات تأتي ضمن خطة وبرامج الدعم والتعويضات المقدمة للمزارعين بهدف تمكينهم من إعادة استثمار أراضيهم الزراعية من جديد.
ولفت دوبا إلى استعداد المديرية لتقديم يد العون لكل ما من شأنه إعادة إحياء الزراعة وإعادة ترميم الغابات والحراج في هذه المناطق وتشجيع الأهالي على العودة والاستقرار ضمن قراهم.
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