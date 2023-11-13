19400 هكتار المساحة المزروعة بالزيتون في ريف دمشق

تتنوع أصناف الزيتون المنتشرة في محافظة ريف دمشق، وتمتد على مساحة 19400 هكتار، بعدد أشجار يبلغ نحو 3.950 ملايين شجرة، منها 2.590 مليون شجرة مثمرة بإنتاج مقدر بنحو 42 ألف طن.

رئيس دائرة الأشجار المثمرة ورئيس شعبة الزيتون في مديرية زراعة ريف دمشق المهندس محمد حسام وهاب أوضح أن 80 بالمئة من الزيتون يستخدم لاستخراج الزيت و20 بالمئة للمائدة، لافتاً إلى وجود 12 ألف هكتار من المساحات المزروعة مروية، وسبعة آلاف مزروعة بعلاً.

وأشار إلى أن وجود أصناف أجنبية مدخلة في المحافظة مثل النيبالي وفرنتويو، وهو صنف إيطالي ثنائي الغرض، نسبة زيته تصل إلى 29 بالمئة، وبيشولين فرنسي الأصل الذي تتجاوز نسبة زيته 20 بالمئة، وهناك أصناف محلية أخرى مثل القيسي، وتصل نسبة الزيت فيه إلى 20 بالمئة، والصوراني ويستخدم للمائدة، وتبلغ نسبة الزيت فيه 32 بالمئة، والتفاحي وهو من الأصناف الجيدة للمائدة.

رئيس دائرة زراعة الحرمون في منطقة جبل الشيخ المهندس أحمد شحادة بين أن زراعة الزيتون انتشرت في الحرمون منذ نحو عشرين عاماً، وباتت من بين المحاصيل الرئيسية في المنطقة، وتمتد على مساحة 2146 هكتاراً، منها 907 هكتارات مروية و1239 هكتاراً بعلاً، بعدد أشجار 300 ألف شجرة تقريباً، وإنتاج مقدر بـ 435 ألف طن، مشيراً إلى أن هذا الموسم يعد من المواسم الجيدة، وتصل نسبة الحمل للشجرة من الزيتون إلى 80 بالمئة، وأسعاره مناسبة للفلاح، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من الزيتون الأخضر بين 8 آلاف و12 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر تنكة الزيت بوزن 16 كيلوغراماً بين مليون ومليون ومئة ألف ليرة.

مزارعو الحرمون لفتوا إلى أن القطاف يتركز الآن على الزيتون الخاص بالمائدة، نظراً لأسعاره الجيدة، وبعد هطول الأمطار يباشرون قطاف كامل المحصول، وفق المهندس باسل غازي الذي أشار إلى أن بستانه يبلغ ستة دونمات ويشمل 120 شجرة تروى بالتنقيط، مبيناً أن

الشجرة تعطي وسطياً نحو 60 كيلوغراماً من الزيتون، وكل سبعة كيلوغرامات تنتج كيلوغراماً من الزيت نظراً لتأخر هطول الأمطار.

المزارعة هناء عثمان أوضحت أنها تنتظر موسم قطاف الزيتون بفارغ الصبر لكونه أساس معيشة أسرتها، مبينةً أن العمل الجماعي يضفي روحاً جميلةً خلال عمليات القطاف.

سانا