 جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين 

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.

ووفقا لأحدث بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

