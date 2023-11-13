 جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين 

13-11-2023

 جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين 

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى إصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة.

ووفقا لأحدث بيانات جيش  الاحتلال الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد يساكر ناتان 28 عاما، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.
 

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