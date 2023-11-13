أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثامن والثلاثين

13-11-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثامن والثلاثين

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي وضابط من وحدات الكوماندوز بجيش الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط حي الدرج بغزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 39 طفلاً رضيعاً لا يزالون في وضع حرج وحياتهم في خطر والممرضون يلجؤون إلى التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة مسجد الهجان في السدرة بمدينة غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 7 شهداء بينهم 3 أطفال

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